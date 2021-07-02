Черчесов оценил игру Головина и Миранчука на Евро-2020

«Головина и Миранчука больше года не было в сборной. Игры проходят не каждый день, поэтому если игрок не попал на первый сбор, значит, его год нет. Это не клуб. Они получили много критики, с чем я не согласен. На прошлом сборе я отмечал, что Миранчук начинает ценить время, которое ему дают. Мы видим сдвиги. На том сборе я его хвалил, потому что я это вижу. Моя задача — увидеть, убедить, правильно ли я вижу. Он приехал на ЧЕ. И я бы хотел попросить, чтобы мы все потерпели.

По поводу Головина. Есть требования и задачи. Первое он выполнил от А до Я, неслучайно он стал самым выносливым игроком. Он взрослеет, и на этом турнире у него некоторые вещи не получились. И один, и второй на ЧЕ отработали на команду.

Миранчук перед Бельгией знал, что выйдет на замену, он к этому привык. Мы его к этому готовили. Он забил великолепный гол. Дай бог, поймает ритм и будет играть на одном уровне. Надо замечать хорошие вещи, даже когда нет результата», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.