Черчесов высказался о потолке зарплат в российском футболе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после вылета национальной команды с чемпионата Европы по футболу — 2020 ответил на вопрос о потолке зарплат в российском футболе.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после вылета национальной команды с чемпионата Европы по футболу — 2020 ответил на вопрос о потолке зарплат в российском футболе.

«Главный тренер должен делать своё дело. В РФС руководитель должен спросить моё мнение и, если посчитает нужным, озвучить это мнение. Про потолок зарплат. Надо правильно отбирать, требовать и тренировать. Что значит отобрать правильно, у каждого своё мнение. Каждая команда живёт своей жизнью. Мы чётко знаем, в каком клубе как работают», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.