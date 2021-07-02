Черчесов высказался о потолке зарплат в российском футболе

«Главный тренер должен делать своё дело. В РФС руководитель должен спросить моё мнение и, если посчитает нужным, озвучить это мнение. Про потолок зарплат. Надо правильно отбирать, требовать и тренировать. Что значит отобрать правильно, у каждого своё мнение. Каждая команда живёт своей жизнью. Мы чётко знаем, в каком клубе как работают», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.
Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.