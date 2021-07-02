Черчесов заявил, что Мухин был одним из лучших на тренировках сборной России

«Нас ругают, что мы не заняли первое место в Лиге Наций, хотя мы начали использовать молодых игроков. Мухин только начал играть в основном составе. На каждой тренировке у нас он был одним из лучших. Должен проходить естественный процесс, но ритм нарушился. И мы теперь должны находить правильное решение в этом цейтноте, чтобы быть конкурентоспособными», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.