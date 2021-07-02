Черчесов высказался о своей ответственности за результат сборной России на Евро-2020

«В спорте ответственность за результат несёт главный тренер. Если его нет, надо сесть, поговорить. Что у меня записано в контракте, знает мой руководитель. Для меня обязанность — быть на чемпионате Европы, представить там свою страну. Всё остальное по ходу действий. Ответственность — как команда выглядит на поле, выполняет задания», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.