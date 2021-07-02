Черчесов высказался о психологическом состоянии футболистов сборной России

«После игры с Бельгией у нас был разговор, хотя я такое не люблю. Если под моим руководством футболисты чувствуют себя некомфортно, то я с этим не соглашусь. У нас отличная атмосфера в команде, и все это подтвердят. Чтобы команда стала командой, нужны определённые вещи. В этом плане какого-то контура, возможно, не было. Большой турнир, который сам по себе оказывает определённое давление. Когда у тебя футболисты, которых ты до конца не знаешь и они тебя до конца не знают, играть сложнее. Нам надо было это делать, это осознанный риск, моя работа.

Каким командам мы проигрывали? Условному Сан-Марино можно пропустить, но отыграться. В раздевалке нужны люди, которые делают баланс. Ни один тренер никогда не сделает то, что игрок. Есть Дзюба и Джикия — своеобразные лидеры. Возможно, этого не хватило. Психолога в команде не будет, потому что нужен человек, который сам не играл на большом уровне», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.