Черчесов опроверг, что обсуждал футболистов сборной России на техкоме РФС

«Стараюсь не смотреть какие-то вещи, так как не всегда есть время. Сейчас мне попалось на глаза. Кроме удивления, ничего не может вызвать, потому что я просто рассказал про подготовку, но не говорил про футболистов. Но члены техкома могут выражать своё мнение. Их слова мне приплюсовали. А футболисты знают, если я чем-то недоволен. Поэтому это неправильная информация. Если достоверно, я 500 раз извинюсь», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.