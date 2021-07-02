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2 июля
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату Европы по футболу — 2020.
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
  • Reuters
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
  • Reuters
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату Европы по футболу — 2020.

«Перед большим турниром всегда было время для подготовки, как и у других тренеров. Как и перед Кубком конфедераций. Это нормальное состояние сборной, потому что для большого турнира надо готовиться. Мы по максимуму использовали время, по поводу организации не было вопросов, нам помогли и РФС, и местные власти. В этом плане всё было идеально»», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.

Новости smi2.ru
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