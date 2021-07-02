Петреску назвал Черчесова хорошим тренером для сборной России

«Мне показалось, что физически российская команда не была готова хорошо. При этом считаю, что Станислав Черчесов — хороший тренер для сборной России. В последние годы он проделал серьёзную работу. Четвертьфинал чемпионата мира и попадание на чемпионат Европы — это успех», — цитирует Петреску «Матч ТВ».

По мнению тренера, у Черчесова есть опыт и понимание, почему выступление на чемпионате Европы вышло таким.

«На мой взгляд, Черчесов должен продолжить работу, так как подходит для неё», — сказал он.

Напомним, что Россия заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.