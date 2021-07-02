Хацкевич: игра сборной Украины намного интереснее примитивного футбола россиян

«На сегодняшний день сравнивать нечего. Игра сборной Украины намного интереснее примитивного футбола россиян», — цитирует Хацкевича РИА «Новости».
Также тренер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы Украина — Англия.
«Андрей Шевченко прививает сборной Украины игру первым номером. Во многих матчах Украина показывает, что хочет играть с мячом. У украинцев есть хороший подбор футболистов. Шансы 50 на 50», — сказал он.
Напомним, что Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, где 3 июля сыграет с Англией. Россия заняла последнее место в группе В и вылетела с турнира.
Ранее на Украине напомнили футболистам о требовании давать интервью на государственном языке.