Хацкевич: игра сборной Украины намного интереснее примитивного футбола россиян

Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич сравнил выступления сборных России и Украины на чемпионате Европы по футболу — 2020.

Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич сравнил выступления сборных России и Украины на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«На сегодняшний день сравнивать нечего. Игра сборной Украины намного интереснее примитивного футбола россиян», — цитирует Хацкевича РИА «Новости».

Также тренер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы Украина — Англия.

«Андрей Шевченко прививает сборной Украины игру первым номером. Во многих матчах Украина показывает, что хочет играть с мячом. У украинцев есть хороший подбор футболистов. Шансы 50 на 50», — сказал он.

Напомним, что Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, где 3 июля сыграет с Англией. Россия заняла последнее место в группе В и вылетела с турнира.

Ранее на Украине напомнили футболистам о требовании давать интервью на государственном языке.