Автор книг о Путине считает, что президент дал сигнал об отставке Черчесова

Автор книг о президенте России Владимире Путине, журналист и политолог Андрей Колесников прокомментировал слова главы государства об изменениях в кадровой составляющей национальной команды по футболу.

Автор книг о президенте России Владимире Путине, журналист и политолог Андрей Колесников прокомментировал слова главы государства об изменениях в кадровой составляющей национальной команды по футболу.

«По-моему, Путин дал однозначный сигнал насчёт Черчесова — это безусловное расторжение контракта. Этот сигнал может не уловить только тот, кто очень не хочет этого», — цитирует Колесникова «Чемпионат».

Журналист считает, что найдутся люди, которые будут против отставки главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, но горечь страны и здравый смысл после выступления национальной команды на чемпионате Европы по футболу — 2020 перевесят.

«Это тот случай, когда решение должен принять не Путин. Поэтому идёт сигнал», — сказал он.

Напомним, что Россия заняла четвёртое место в группе на Евро-2020 и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее Путин прокомментировал неудачу сборной России по футболу.