Мостовой привёл пример Германии, говоря о решении техкома РФС поддержать Черчесова

«Ясно, что у нас всегда принято поддерживать тренера, но это не всегда уместно. Вот, например, сборная Германии провалилась на чемпионате мира в 2018 году, Йоахима Лёва не убрали, хотя провал был безоговорочным. Что мы видим сейчас? Надо было уходить, дать возможность поработать другим. На многих примерах можно перенестись в ситуацию со сборной России», — приводит слова Мостового РИА Новости.

Он отметил, что считает решение технического комитета РФС странным.

«Но сейчас мы ничего не можем сделать, только поболтать лишний раз языком. Я же не говорю что-то против Станислава, мы-то с ним сколько лет вместе поиграли — это просто по-футбольному…», — добавил Мостовой.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее член техкомитета РФС заявил, что менять Черчесова нецелесообразно.