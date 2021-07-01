Витсель считает, что у Бельгии больше игроков, которые могут сделать разницу, чем у Италии

«Если сравнивать сборные Италии и Бельгии, у нас больше игроков, которые могут сделать разницу индивидуально. Италия — сильная команда. Мне действительно нравится, как они играют, когда я смотрю матчи по телевизору. Знаю, что игра не будет простой. В центре у итальянцев играют Жоржиньо и Марко Верратти, очень важно сдерживать их. От того, насколько успешны мы будем в этом, будет многое зависеть. В пятницу нам точно не будет легко», — приводит слова Витселя «Матч ТВ».

Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене, он начнётся в 22:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Швейцария — Испания.

Ранее Джорджо Кьеллини заявил, что игроки сборной Италии находятся в предвкушении матча с Бельгией.