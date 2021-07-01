Кьеллини заявил, что игроки сборной Италии находятся в предвкушении матча с Бельгией

Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

«Перед такой игрой каждый находится в предвкушении, адреналин бурлит в венах. Самое главное — не растратить энергию до того момента, как ты окажешься на поле. Кто бы ни начал матч, игроки должны быть способны противостоять как Ромелу Лукаку, так и всем остальным футболистам бельгийской сборной. Нам нужно изменить манеру игры и показать хороший футбол», — приводит слова Кьеллини «Матч ТВ».

Он отметил, что на турнире такого уровня мельчайшие детали игры оказывают большое влияние на исход матчей.

«Мы действительно хотим сыграть хорошо и завоевать трофей, но давайте пока идти матч за матчем. Конечно, мы гордимся тем, что мы итальянцы, но, полагаю, игроки противника так же гордятся тем, что они бельгийцы. У нас большое футбольное достояние, и мы постараемся представить нашу страну настолько хорошо, насколько возможно», — добавил Кьеллини.

Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене и начнётся в 22:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Швейцария — Испания.

Ранее Роберто Манчини заявил, что Италия будет играть в свой футбол в матче с Бельгией.