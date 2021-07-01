Малиновский — о матче с Англией: Украине нравится не быть фаворитом

«Давление — на англичанах, а не на нас. Мы можем этим воспользоваться. Мы вынесли урок из матча со Швецией и стали увереннее в себе. В игре с Англией ошибки недопустимы. Но в матчах, в которых нас считали андердогами, мы продемонстрировали, что такое отношение лишь вдохновляет нас сыграть лучше. Нам нравится не быть фаворитами», — приводит слова Малиновского Sky Sports.

Он отметил, что в сборной Англии много звёздных игроков, особое внимание среди которых будет уделено Рахиму Стерлингу.

«Англии будет сложно играть за пределами «Уэмбли». Не будет её фанатов, не будет такой поддержки. Это может быть для нас плюсом. Мы понимаем, что все ждут победы Англии, однако помним, что на этом турнире хватает сюрпризов. Верим, что можем преподнести ещё один», — добавил украинский хавбек.

Матч Украина — Англия состоится 3 июля в Риме и начнётся в 22:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Чехия — Дания.

Ранее Луис Энрике высказал мнение, что Украина способна выиграть Евро-2020.