Энрике считает, что Украина способна выиграть Евро-2020

«Посмотрите на сборную Украины. Это команда, которая вполне может выиграть этот турнир», — приводит слова Энрике ТАСС.

Сборная Украины на групповом этапе проиграла Нидерландам и Австрии, но победила Северную Македонию и с третьего места в группе вышла в плей-офф, где на стадии 1/8 финала обыграла Швецию. В четвертьфинале Евро-2020 украинцы сыграют с Англией, а в случае победы могут встретиться в 1/2 финала с победителем пары Чехия — Дания.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Беседин пропустит полгода из-за травмы, полученной в матче со Швецией.