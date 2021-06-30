Футболист сборной Украины Беседин пропустит полгода после травмы в матче со Швецией

«Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения», — цитирует Шморгуна пресс-служба «Динамо».
Он отметил, что у Беседина произошло переразгибание в коленном суставе. По его словам, на данный момент проводятся консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения.
«Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления — около шести месяцев», — добавил врач.
Беседин вышел на замену на 91-й минуте матча и уже спустя семь минут получил травму: защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон жёстко сыграл шипами в колено украинца, который не сумел после этого продолжить встречу.
Ранее сообщалось, что Беседин больше не сыграет за Украину на Евро.