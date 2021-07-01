Ляпорт заявил, что Испания должна выйти на матч со Швейцарией как на финал

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

«Думаю, что любая игра важна. Нам нужно сфокусироваться на следующем матче, играть так, как будто это финал. Мы не можем позволить себе оступиться. Любая ошибка может отправить нас домой. Мы хотим пройти так далеко, как только можно. Не знаю, фавориты мы или нет, время покажет», — приводит слова Ляпорта «Матч ТВ».

Он отметил, что в двух первых матчах на Евро-2020 сборная Испании заслуживала лучшего результата.

«Другие команды тоже хотят побеждать. Не всегда можно выступать идеально. Многое зависит и от команд, с которыми ты встречаешься», — добавил Ляпорт.

Матч Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Бельгия — Италия.

Ранее Джердан Шакири заявил, что Швейцария постарается навязать Испании свою игру.