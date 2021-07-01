Шакири заявил, что Швейцария постарается навязать Испании свою игру

Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

«Мы часто показывали, что можем не только обороняться, но и забивать. Франции мы забили три мяча. Постараемся навязывать свою игру. Мы хорошо подготовлены и постараемся выложиться на 120%, показать, что готовы пройти дальше», — приводит слова Шакири «Матч ТВ».

Он отметил, что гордится тем, что будет капитаном команды на матче с Испанией, но подчеркнул, что повязка не отразится на его игре и он постарается показать всё, на что способен, чтобы помочь своей сборной.

«Мы выиграли у Франции, прошли в следующую стадию. Это был особенно тяжёлый матч, но у меня были хорошие моменты, особенно в первом тайме, считаю, что хорошо помог команде. Мы постараемся играть так же. Если забью или отдам голевую передачу, будет отлично. Но если не сделаю этого, это ещё не значит, что проведу плохой матч. У Франции мы выиграли, и я очень горжусь, что являюсь частью этой команды», — добавил Шакири.

Матч Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Бельгия — Италия.

Ранее Владимир Петкович рассказал, чем Гранит Джака сможет помочь Швейцарии в матче с Испанией.