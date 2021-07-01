Петкович рассказал, чем Джака сможет помочь Швейцарии в матче с Испанией

«Мы — команда, которая прекрасно работает вместе. Гранита очень не хватает на поле, но всем нужно будет выложиться больше чем по полной программе. Дело не в нём, а в том, что нам надо выиграть, чтобы пройти дальше. Нам нужно верить, что мы пройдём дальше, и мы верим. Джака будет сидеть вместе с нами у кромки поля. У него будет не такая роль, как прежде. Он будет помогать, поддерживать команду, будет для нас очень важен», — приводит слова Петковича «Матч ТВ».

Джака не сможет принять участие в матче Швейцария — Испания, который состоится 2 июля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск из-за перебора жёлтых карточек в предыдущих встречах турнира.

Ранее Петкович заявил, что Швейцарии нужно быть голодной и агрессивной в матче Евро-2020 с Испанией.