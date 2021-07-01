Петкович: Швейцарии нужно быть голодной и агрессивной в матче Евро-2020 с Испанией

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

«Нам нужно быть голодными и агрессивными, чтобы добраться до полуфинала. Я бы не сказал, что счастлив, что мы всё ещё на турнире, потому что следующий матч будет очень сложным. Мы хотим победить, знаем, что нужно будет соревноваться с одной из сильнейших команд, но постараемся использовать этот шанс по максимуму и добраться до полуфинала», — приводит слова Петковича «Матч ТВ».

Он отметил, что его подопечным нужно отложить эмоции на потом.

«Мы начали с анализа видео, поговорили о сборной Испании, собираемся тренироваться. Нужно, чтобы все были здоровы после трёх дней отдыха. Психологически тоже нужно быть готовыми. Кое-что необходимо улучшить. Уверен, что команда покажет, насколько голодна до трофеев», — добавил Петкович.

Матч Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Бельгия — Италия.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Испании объяснил курьёзный автогол в матче с Хорватией.