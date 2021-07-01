Энрике: Испания выше по уровню, чем Швейцария, но у всех были трудные моменты

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

«Они будут очень тяжёлым соперником. Для зрителей, возможно, их имена мало что говорят, но мы знаем их как хороших игроков. То, как они атакуют и прессингуют, будет настоящим испытанием для нашей команды. Мы выше по уровню, чем сборная Швейцарии, но, думаю, у всех были трудные моменты. С точки зрения защиты мы одна из лучших команд на этом чемпионате. В пропущенных голах были индивидуальные ошибки, но общий настрой в команде хороший», — приводит слова Энрике «Матч ТВ».

Он отметил, что на данный момент доволен выступлениями своих подопечных.

«Всё дело в том, как мы работаем с мячом, особенно в последние десять минут. Думаю, что наши игроки сумеют исправить любые ошибки», — добавил Энрике.

Матч Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Бельгия — Италия.

Ранее Владимир Петкович заявил, что Швейцарии нужно быть голодной и агрессивной в матче Евро-2020 с Испанией.