Федотов считает, что вероятность назначения Карасёва на полуфинал Евро будет зависеть от сборной Украины

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказал мнение о назначении Сергея Карасёва четвёртым судьёй на матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Чехии и Дании.

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказал мнение о назначении Сергея Карасёва четвёртым судьёй на матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Чехии и Дании.

«Это хорошая для него новость. Главное — он не поехал домой, на него рассчитывают. Есть вероятность, что он будет судить полуфинал, но тут всё будет зависеть от сборной Украины: если они пройдут Англию, то шансы Карасёва на 1/2 уменьшатся», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Он отметил, что шансы Карасёва поработать на финале есть, но они не очень большие.

«Бьорн Куйперс завершает карьеру, сборной Нидерландов на Евро уже нет, поэтому финал, скорее всего, отдадут ему. Так просто принято. Да и сам голландец по турниру идёт ровно, сложных моментов у него не было», — добавил Федотов.

Матч Чехия — Дания состоится 3 июля на Олимпийском стадионе в Баку. Начало — в 19:00 мск.

Для Карасёва этот матч станет четвёртым на Евро-2020. Прежде он работал на матчах группового этапа Италия — Швейцария, Германия — Венгрия, а также на игре 1/8 финала Нидерланды — Чехия.

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