Судья Карасёв объяснил, почему в России не любят футбольных арбитров

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Российский арбитр Сергей Карасёв поделился своим мнением о том, почему в обществе о футбольных судьях часто думают как о взяточниках.
Судья Карасёв объяснил, почему в России не любят футбольных арбитров
  • Reuters

«В России есть стереотипы, которые давно засели в головах людей. Что угодно делай, меняй — всё равно. В России в принципе существует зависть, не все люди хорошо живут и думают: почему хорошее с ним происходит, а не со мной? Собственно, потому об арбитрах, о сотрудниках ДПС, ещё о каких-то профессиях будут думать плохое», — цитирует Карасёва Sport24.

Сергей Карасёв является единственным российским главным арбитром, работающим на матчах Евро-2020.

Ранее Левников выразил мнение, что уровень судейства Карасёва позволяет ему претендовать на продолжение работы на Евро-2020.

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