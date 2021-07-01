Фетисов поддержал слова Путина о кадровых перестановках в хоккее

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственой думы Вячеслав Фетисов поделился мнением о словах президента России Владимира Путина об изменениях в кадровой составляющей национальных команд по футболу и хоккею.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственой думы Вячеслав Фетисов поделился мнением о словах президента России Владимира Путина об изменениях в кадровой составляющей национальных команд по футболу и хоккею.

«Не могу комментировать президента. Но всегда нужно двигаться вперёд и смотреть, что происходит. Если результаты устраивают, то не надо перестановок, если не устраивают — надо. Закон гласит, что если вовремя не делать перестановку, то прогресса не будет», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Фетисов поддержал мнение президента.

«Чтобы был результат, надо наполнить смысл. Это удел профессионалов в своей области. Россия будет конкурировать с лучшими методиками стран. Президент всё правильно сказал», — отметил он.

Сборная России по хоккею на чемпионате мира в Латвии дошла до четвертьфинала, где уступила Канаде. А сборная России по футболу заняла четвёртое место в группе на чемпионате Европы и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее Путин прокомментировал неудачи сборных России по футболу и хоккею.