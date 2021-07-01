Реднапп уверен в победе Англии над Украиной в четвертьфинале Евро-2020

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Харри Реднапп поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Украины и Англии.

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Харри Реднапп поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Украины и Англии.

«Буду очень удивлён, если Англия не победит Украину. Это станет крупным разочарованием. Я рад за украинскую сборную. Выход в четвертьфинал — большое достижение для украинцев», — цитирует Реднаппа «Спорт-Экспресс».

Также тренер ответил на вопрос, как Украине победить Англию.

«Украине будет очень трудно, потому что у Англии футболисты намного сильнее. Англичане победили Германию даже без Рэшфорда, Фоудена, Маунта и Санчо. Английские игроки сейчас на подъеме. Может, если сыграет Шевченко, то у украинцев появятся шансы на полуфинал», — сказал он.

Матч Украина — Англия состоится 3 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры — в 22:00 по мск.

Ранее Реднапп ответил на вопрос, сильнее ли сборная Украины сборной России.