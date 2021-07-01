Реднапп сказал, что украинская сборная сильнее российской

«Сложно сказать. Не хочу никого расстраивать. Если скажу, что сборная России сильнее, то расстроятся украинцы. Если скажу, что сборная Украины, то расстроятся россияне. Но Украина в четвертьфинале, а Россия вылетела после группового этапа. Если следовать этой логике, то украинцы сильнее», — цитирует Реднаппа «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, где 3 июля сыграет с Англией. Россия заняла последнее место в группе В и вылетела с турнира.

Ранее Бышовец сравнил выступления России и Украины на Евро-2020.