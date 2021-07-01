Бышовец: футбол на Украине доминировал, а российского никогда и не было

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец сравнил выступления национальных команд России и Украины на чемпионате Европы по футболу — 2020.

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец сравнил выступления национальных команд России и Украины на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Исторически так сложилось, что футбол на Украине доминировал, а российского никогда и не было. Скорее, это был московский футбол. Ну и мы все знаем, что украинская сборная комплектуется по базовому принципу. В основном составе стабильно по пять-шесть представителей киевского «Динамо», — цитирует Бышовца «Новый век».

Тренер отмечает, что вопрос подготовки резерва в национальной команде Украины поставлен очень серьёзно.

«Украина готовит свою молодёжь, а не занимается массовой закупкой футболистов, как это принято в некоторых клубах России. В итоге киевское «Динамо» становится чемпионом Украины, опережая донецкий «Шахтёр», у которого несколько другой подход», — сказал он.

По мнению Бышовца, у сборной России не видно перспектив.

«Допустим, придёт какой-то новый тренер, и я с трудом представляю, какая Россия будет играть с Хорватией в сентябре», — сказал тренер.

Напомним, что по итогам группового этапа Евро-2020 Украина заняла третье место в группе C и прошла в плей-офф, обойдя по дополнительным показателям Финляндию и Словакию, которые стали третьими в группах B и E соответственно. Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.

Ранее в Госдуме предложили организовать товарищеский матч между Россией и Украиной.