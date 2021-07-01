Бышовец предложил Дзюбе пойти в сумо и MMA

«Для национальной команды является футбольным эталоном борьба и способность выиграть что-то на «втором этаже». О чём можно говорить, если капитан команды говорит, что они обкакались, а главный тренер — что это была лучшая игра на турнире», — цитирует Бышовца «Новый век».
По словам тренера, он не представляет, с каким счётом надо проиграть, чтобы главный тренер национальной команды Станислав Черчесов был недоволен.
Он также отметил, что выигранные единоборства нападающего и капитана команды Дзюбы вверху не являются показателем футбола.
«Иди в сумо, смешанные единоборства — толкайся, бейся, рубись», — сказал он.
Напомним, что по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.
Ранее Бышовец сравнил выступления России и Украины на Евро-2020.