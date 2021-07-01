Дворкович назвал слова Путина сигналом к переменам в сборных России по футболу и хоккею

«Полностью согласен со словами президента. Был сигнал что-то поменять, а что именно — это решение федераций. Судьба Черчесова — это полностью прерогатива федерации. Только она имеет право это решать. Я думаю, что у них есть своя информация для принятия решения», — цитирует Дворковича «РБК Спорт».
Напомним, что Путин, комментируя выступления сборных России по футболу и хоккею, заявил, что нужно подумать о том, что можно изменить в кадровой составляющей.
Сборная России по хоккею на чемпионате мира в Латвии дошла до четвертьфинала, где уступила Канаде (1:2). А сборная России по футболу заняла четвёртое место в группе на чемпионате Европы и не смогла пройти в плей-офф.
Ранее Путин прокомментировал неудачи сборных России по футболу и хоккею.