Дворкович назвал слова Путина сигналом к переменам в сборных России по футболу и хоккею

Бывший глава оргкомитета по проведению в России чемпионата мира 2018 года Аркадий Дворкович оценил высказывание президента Владимира Путина о сборных России по футболу и хоккею.

Бывший глава оргкомитета по проведению в России чемпионата мира 2018 года Аркадий Дворкович оценил высказывание президента Владимира Путина о сборных России по футболу и хоккею.

«Полностью согласен со словами президента. Был сигнал что-то поменять, а что именно — это решение федераций. Судьба Черчесова — это полностью прерогатива федерации. Только она имеет право это решать. Я думаю, что у них есть своя информация для принятия решения», — цитирует Дворковича «РБК Спорт».

Напомним, что Путин, комментируя выступления сборных России по футболу и хоккею, заявил, что нужно подумать о том, что можно изменить в кадровой составляющей.

Сборная России по хоккею на чемпионате мира в Латвии дошла до четвертьфинала, где уступила Канаде (1:2). А сборная России по футболу заняла четвёртое место в группе на чемпионате Европы и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее Путин прокомментировал неудачи сборных России по футболу и хоккею.