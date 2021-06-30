Орлов сравнил футболистов сборных России и Украины

«Посмотри на технику игроков, на работу с мячом. Вот Довбик вышел в конце, никому не известный парень, подставил голову и забил. После этой передачи Зинченко всё прекрасно сделал. А Зинченко — это «Манчестер Сити», там на контракте не будут держать кого попало. Яремчук тоже парень хороший, нацеленный. У нас такого центрального нападающего нет. Он скоростной, ведёт борьбу. Ярмоленко не всегда играл за «Вест Хэм», но как он выдавал пасы, как он мяч держит, как он оригинален. А наши футболисты в России прямолинейны», — цитирует Орлова Sport24.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе и вылетела с турнира. Украина же вышла в четвертьфинал, где сыграет с Англией.

Ранее Орлов назвал Артёма Дзюбу плохой пародией на Криштиану Роналду.