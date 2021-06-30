Орлов назвал Дзюбу плохой пародией на Роналду

«Советский футбол отличался тем, что каждый атакующий игрок имел какой-то свой финт. Сегодня ни один нападающий нашей сборной не умеет обыгрывать один в один. Какой финт у Дзюбы? Это плохая пародия на Роналду. Защитника «Тамбова», конечно, можно обыграть. Но когда ты выходишь на европейский уровень…» — цитирует Орлова Sport24.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе и вылетела с турнира.

Ранее член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев высказался о проблеме, которую обозначил в своём отчёте по итогам выступления на Евро-2020 главный тренер сборной России Станислав Черчесов.