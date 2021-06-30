Член технического комитета РФС: обозначенная Черчесовым проблема существенна

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев высказался о проблеме, которую обозначил в своём отчёте по итогам выступления на Евро-2020 главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев высказался о проблеме, которую обозначил в своём отчёте по итогам выступления на Евро-2020 главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

«Обозначенная тренером проблема существенна. Все игроки потеряли в скорости в сравнении с чемпионатом мира 2018 года. Разница достаточно серьёзная. Но нельзя сказать, что проблема только в этом. Игра комплексная, значение имеют ряд других аспектов. По части индивидуального мастерства мы заметно отстаём. Это факт. Об этом свидетельствуют и результаты наших клубов на европейской арене, и молодёжки», — сказал Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев заявил, что в техническом комитете пришли к выводу, что в России плохо готовят футболистов и работают с детьми и юношами.