Член техкома РФС: пришли к выводу, что мы плохо готовим футболистов, работаем с детьми, юношами

«Пришли к выводу, что мы плохо готовим футболистов, работаем с детьми, юношами, поэтому у нас практически никого нет в топ-командах. А в список 500 лучших футболистов Европы у нас входит полтора человека. Это не потому, что молодёжь бесталанная. Мне кажется, что ребят способных значительно больше, чем тех, что достигают максимума. Их слишком мало. Это основная проблема. Правильно, что технический комитет акцентировал внимание именно на этом», — рассказал Гаджиев RT.

Он отметил, что если сейчас делать упор только на неудовлетворительные результаты национальной сборной и её недочёты, то не удастся изменить ситуацию.

«Станислав Саламович сам заострил на этом внимание. Согласился, что выступление неудовлетворительное, но нам нужно активнее работать на той площадке, по-другому готовить спортсменов, более основательно подходить к этому. В темпах развития игры мы отстаём — и чем дальше, тем хуже», — добавил Гаджиев.

Ранее он оценил доклад Черчесова по выступлению сборной России на Евро-2020.