Гаджиев оценил доклад Черчесова по выступлению сборной России на Евро-2020

«Технический комитет согласился с Черчесовым, что оценка выступления сборной на Евро-2020 неудовлетворительная. А как иначе? Тренерский штаб довольно грамотно подготовился к отчёту. В то же время по докладу всегда были и будут вопросы. Но при этом никто не знает, как подготовить команду так, чтобы однозначно победить. Возьмите пример того же Дидье Дешама. Сказать, что отчёт Черчесова был некачественным или параметры измерялись некорректно, мы не можем», — рассказал Гаджиев RT.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что менять Черчесова нецелесообразно.