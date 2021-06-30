Глава ОКР признался, что не досмотрел матч России с Данией на Евро-2020

«Если вы спрашиваете меня как болельщика, то матч я даже не досмотрел. При счёте 0:2 переключил на другой канал. Не потому, что слишком эмоционален, а потому, что с самого начала Евро лично мне было очевидно: команда не готова к турниру. А как руководитель Олимпийского комитета России я могу констатировать, что наш футбол не может отобраться на Олимпийские игры на протяжении нескольких десятилетий!» — цитирует Позднякова издание «Аргументы и Факты».
По его мнению, это говорит о системной проблеме в российском футболе, а сам результат является закономерным.
На Евро-2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе и вылетела с турнира. Национальную команду с 2016 года возглавляет Станислав Черчесов.
Ранее Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном назначении его главным тренером сборной России.