Каррера ответил на вопрос о возможном назначении главным тренером сборной России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном назначении на пост наставника сборной России по футболу.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном назначении на пост наставника сборной России по футболу.

«Тренировать национальную сборную России было бы для меня большой гордостью и профессиональным успехом», — цитирует Карреру Sport24.

По его словам, он провёл прекрасное время в Москве и в России. Специалист отметил, что его семье тоже очень понравилось в стране, и назвал своё время пребывания в России поистине захватывающим опытом.

«Я глубоко привязался к этой стране и к русскому народу. Но я бы хотел ближайшие два года поработать в качестве главного тренера в клубе. Однако мне очень лестно и приятно, что вокруг моего имени ходят разговоры», — добавил Каррера.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе и вылетела с турнира. Национальную команду с 2016 года возглавляет Станислав Черчесов.

Ранее Александр Мостовой рассказал, какого тренера хотел бы видеть во главе сборной России.