Мостовой рассказал, какого тренера хотел бы видеть во главе сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что у национальной команды должен смениться главный тренер, и рассказал, какого специалиста он бы хотел видеть в её главе.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что у национальной команды должен смениться главный тренер, и рассказал, какого специалиста он бы хотел видеть в её главе.

«Германия провалилась в 2018 году — я сказал, что Лёв должен уйти. Он не ушёл. Сейчас вот как у них получилось на Евро. Уйди и дай другим поработать, ничего страшного не случится. Надо всё делать циклами», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его мнению, тренер должен оставаться на посту в случае достижения целей, а в противном случае — уходить. Он также считает, что на самом деле много кто может возглавить национальную команду, а проиграть с таким разгромным счётом, как в матче с Данией (1:4), можно и без тренера.

«Мне хотелось бы, чтобы был авторитетный иностранец, который поиграл и поработал в европейском футболе. В штабе у него должны быть наши люди, которые разбираются в футболе. Не намекаю на себя, но почему бы и нет. Понятное дело, что такой человек должен приходить не за бешеные деньги», — добавил Мостовой.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе и вылетела с турнира.

Ранее Гаджи Гаджиев ответил по поводу возможной отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.