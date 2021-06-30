Мостовой рассказал, какого тренера хотел бы видеть во главе сборной России

«Германия провалилась в 2018 году — я сказал, что Лёв должен уйти. Он не ушёл. Сейчас вот как у них получилось на Евро. Уйди и дай другим поработать, ничего страшного не случится. Надо всё делать циклами», — цитирует Мостового «Чемпионат».
По его мнению, тренер должен оставаться на посту в случае достижения целей, а в противном случае — уходить. Он также считает, что на самом деле много кто может возглавить национальную команду, а проиграть с таким разгромным счётом, как в матче с Данией (1:4), можно и без тренера.
«Мне хотелось бы, чтобы был авторитетный иностранец, который поиграл и поработал в европейском футболе. В штабе у него должны быть наши люди, которые разбираются в футболе. Не намекаю на себя, но почему бы и нет. Понятное дело, что такой человек должен приходить не за бешеные деньги», — добавил Мостовой.
На Евро-2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе и вылетела с турнира.
Ранее Гаджи Гаджиев ответил по поводу возможной отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.