Гаджиев ответил по поводу возможной отставки Черчесова с поста главного тренера сборной России

«Отставка главного тренера — вопрос Исполкома, а не Техкома. Действительно, технический комитет может высказать своё мнение. Но на заседании эта тема не поднималась. Зато обсуждалось, как выходить из сложной ситуации», — сказал Гаджиев RT.

По его словам, руководство признаёт, что за последнее десятилетие российский футболу заметно утратил темпы развития и уступает европейскому. Он отметил, что сейчас как раз идёт работа в плане глобального изменения подходов в подготовке футболистов.

«Возможно, это не видно обычному болельщику, но процесс идёт. Этим занимается Митрофанов. Но если 20 лет не заниматься подобными вопросами, то за год-два эту махину не сдвинут», — добавил Гаджиев.

Ранее член технического комитета РФС заявил, что обозначенная Черчесовым проблема существенна.