Футболист сборной Швеции извинился перед Бесединым за нанесённую травму

Защитник сборной Швеции по футболу Маркус Даниэльссон рассказал, что принёс извинения нападающему команды Украины Артёму Беседину за нанесённую травму в матче 1/8 финала Евро-2020.

Защитник сборной Швеции по футболу Маркус Даниэльссон рассказал, что принёс извинения нападающему команды Украины Артёму Беседину за нанесённую травму в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Со стороны эпизод выглядел совсем нехорошо. Его колено выгнулось в обратную сторону. Арбитры воспользовались помощью VAR и решили дать красную карточку. Вероятно, это было заслуженно, но в тот момент решение не казалось справедливым. Я определённо не стремился нанести Беседину вред. Я зашёл в раздевалку сборной Украины, извинился перед ним и сказал, что не хотел причинить ему боль», — цитирует Даниэльссона Afronbladet.

По его словам, Беседин принял его извинения, а травмы являются частью футбола.

Беседин вышел на замену на 91-й минуте матча и уже спустя семь минут получил травму: Даниэльссон жёстко сыграл шипами в колено украинца, который не сумел после этого продолжить встречу.

Ранее сообщалось, что Беседин пропустит полгода после травмы в матче со Швецией.