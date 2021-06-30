Друг избитого россиянина на матче Швеция — Украина рассказал подробности инцидента

«Мы попали в украинский сектор. Помню только, что пара людей подошла, начали возникать, мол, почему в украинском секторе с российским флагом. Старались объяснить, что болеем за одну и ту же команду, какая разница, в какие цвета одеты. Но, как я понял, те люди были подвыпившие», — сказал Толкач в интервью RT.

По его словам, эпизод произошёл в самом начале матча.

«Мы остались, нам дали другие места, и остались смотреть дальше. Пара людей нам говорила, но с кулаками был только один. Многие украинские болельщики защищали нас. Того, кто с кулаками, потом забрали со стадиона. Я не хотел, чтобы один человек испортил всю атмосферу. Это надо как-то просто перебороть. Мы не сдались», — добавил болельщик.

Ранее Толкач заявил, что появление с российским флагом на игре не является спланированной акцией.