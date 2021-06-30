Украинский друг избитого россиянина — о флаге на матче со шведами: спланированной акции не было

Украинец Сергей Толкач, друг избитого во время матча со Швецией на Евро-2020 российского болельщика Дениса Смоленского, признался, что появление с российским флагом на игре не является спланированной акцией.

Украинец Сергей Толкач, друг избитого во время матча со Швецией на Евро-2020 российского болельщика Дениса Смоленского, признался, что появление с российским флагом на игре не является спланированной акцией.

«Спланированной акции не было, это строго футбол. Предположить не могли, что в итоге всё так разовьётся. Мы узнали, что будет матч в Глазго, решили все собраться. У нас такая дружба, что когда одна команда играет, то болеем за неё. Как раз играла Украина, и мы решили все вместе поехать, каждый в своих цветах, чтобы показать, что Польша и Россия могут болеть за Украину», — сказал Толкач в интервью RT.

Ранее россиянин заявил, что ему разбили бровь на матче Швеция — Украина.