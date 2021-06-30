Россиянин заявил, что ему разбили бровь на матче Швеция — Украина

Российский болельщик Денис Смоленский, на которого напали украинские фанаты во время матча Евро-2020 Швеция — Украина, признался, что ему разбили бровь во время инцидента.

Российский болельщик Денис Смоленский, на которого напали украинские фанаты во время матча Евро-2020 Швеция — Украина, признался, что ему разбили бровь во время инцидента.

«Меня ударили в лицо, разбили бровь, разорвали майку. Флага тоже у меня больше нет, ушанка пропала. Мне друг дал свою кофту с надписью «Украина», я надел её. Полиция нас пересадила в другое место», — сказал Смоленский в интервью RT.

Ранее избитый российский фанат рассказал, что напавший на него болельщик был арестован.