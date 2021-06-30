Замгендиректора Первого канала Клеймёнов вошёл в совет директоров «Спартака»

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о пополнении в совете директоров красно-белых.

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о пополнении в совете директоров красно-белых.

Как сообщается на сайте клуба, решением общего собрания акционеров новым независимым членом совета директоров стал заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клеймёнов.

Отмечается, что он будет заниматься курированием направления по повышению операционной эффективности, а также способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

По словам Клеймёнова, он является болельщиком команды в третьем поколении, предложение о вхождении в состав совета директоров было принято с радостью.

«Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба — это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере», — добавил Клеймёнов.

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее «Спартак» отреагировал на выход Алекса Крала в четвертьфинал Евро-2020.