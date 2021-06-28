«Спартак» отреагировал на выход Крала в четвертьфинал Евро-2020

«Идём дальше», — говорится в публикации на официальной странице московского клуба в Twitter.
We move.— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 27, 2021
👏 @alexkralczpic.twitter.com/NwgTYEGeRU
Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 2:0.
Напомним, что в составе сборной Чехии выступает полузащитник «Спартака» Алекс Крал, а в составе национальной команды Нидерландов — нападающий Квинси Промес.
Ранее в «Спартаке» опровергли слухи об интересе к нападающему «Альмерии».