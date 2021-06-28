«Спартак» отреагировал на выход Крала в четвертьфинал Евро-2020

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала победу сборной Чехии над национальной командой Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала победу сборной Чехии над национальной командой Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Идём дальше», — говорится в публикации на официальной странице московского клуба в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 2:0.

Напомним, что в составе сборной Чехии выступает полузащитник «Спартака» Алекс Крал, а в составе национальной команды Нидерландов — нападающий Квинси Промес.

Ранее в «Спартаке» опровергли слухи об интересе к нападающему «Альмерии».