Виллаш-Боаш рассказал, готов ли он возглавить сборную России

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ответил на вопрос, готов ли он возглавить сборную России в случае увольнения Станислава Черчесова.

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ответил на вопрос, готов ли он возглавить сборную России в случае увольнения Станислава Черчесова.

«Готов ли возглавить сборную России? Я не могу это комментировать, но у меня очень хорошие воспоминания о России и прекрасные отношения с Александром Дюковым», — приводит слова Виллаша-Боаша «Спорт-Экспресс».

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап. Контракт 57-летнего специалиста с РФС рассчитан до 30 декабря 2022 года.

Ранее член техкомитета РФС заявил, что менять Черчесова нецелесообразно.