Черчесов объяснил, почему не давал интервью после Евро-2020

«Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для ТВ-каналов сразу после матча в Копенгагене. Для нас было важно сначала отчитаться на техкоме и, возможно, на исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов», — приводит слова Черчесова пресс-служба национальной команды.
Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.
Ранее Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственность за результат на Евро-2020.