Черчесов объяснил, почему не давал интервью после Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не давал публичных комментариев после завершения выступлений команды на чемпионате Европы.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не давал публичных комментариев после завершения выступлений команды на чемпионате Европы.

«Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для ТВ-каналов сразу после матча в Копенгагене. Для нас было важно сначала отчитаться на техкоме и, возможно, на исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов», — приводит слова Черчесова пресс-служба национальной команды.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственность за результат на Евро-2020.