Широков сравнил заседание техкомитета РФС со «Смехопанорамой»

«Раньше была передача «Смехопанорама». Сегодня техкомитет выдал именно это. И на исполкоме будет то же самое — нас готовили к этому сегодня. На основании чего ему выдали кредит доверия? В Голландии провал — вылет из 1/8, а для нас четвёртое место — это просто плохое выступление. Они тренера увольняют, а у нас считается, что можно продолжить», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Он отметил, что, исходя из увиденного, сложно ожидать от сборной развития и побед.

«У нас Черчесов виноват, но он не виноват. Дай бог, чтобы выигрывали — с ним или без него. Если они видят перспективы — пожалуйста», — добавил Широков.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее член техкомитета РФС заявил, что менять Черчесова нецелесообразно.