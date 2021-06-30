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30 июня

ЭКСКЛЮЗИВ RT

Техкомитет РФС не обсуждал вопрос изменения лимита на легионеров
Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС), бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что после заслушивания доклада Станислава Черчесова по выступлению на Евро-2020 обсуждались вопросы развития футбола в стране.
Техкомитет РФС не обсуждал вопрос изменения лимита на легионеров
  • РИА Новости
Техкомитет РФС не обсуждал вопрос изменения лимита на легионеров
  • РИА Новости
Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС), бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что после заслушивания доклада Станислава Черчесова по выступлению на Евро-2020 обсуждались вопросы развития футбола в стране.

«Большая часть людей говорила о том, что происходит с детско-юношеским футбол: он не даёт того результата и качества продукта, который необходим. Юношеская футбольная лига неконкурентоспособна. Наши юношеские сборные играют достаточно неярко. То же самое касается и молодёжной команды. Представители Российской премьер-лиги провели больше 20 матчей на международной арене, одержали лишь одну победу. Такие вопросы поднимались, шёл разговор о том, по какому пути должен развиваться наш футбол», — рассказал Игнатьев RT.

Он отметил, что вопрос изменения лимита на легионеров не обсуждался.

«Было вынесено предложение о возобновлении проведения тренерских форумов, которые не собирались на протяжении последних 12 лет или больше. Не проводились конференции ни на юношеском, ни на взрослом уровнях, где говорилось бы о тенденциях, проблемах. Наверное, только тренеры могут определить то направление, по которому надо идти», — добавил специалист.

Ранее он заявил, что Черчесов сам назвал свою работу на Евро-2020 неудовлетворительной.

Новости smi2.ru
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