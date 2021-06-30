Техкомитет РФС не обсуждал вопрос изменения лимита на легионеров

«Большая часть людей говорила о том, что происходит с детско-юношеским футбол: он не даёт того результата и качества продукта, который необходим. Юношеская футбольная лига неконкурентоспособна. Наши юношеские сборные играют достаточно неярко. То же самое касается и молодёжной команды. Представители Российской премьер-лиги провели больше 20 матчей на международной арене, одержали лишь одну победу. Такие вопросы поднимались, шёл разговор о том, по какому пути должен развиваться наш футбол», — рассказал Игнатьев RT.
Он отметил, что вопрос изменения лимита на легионеров не обсуждался.
«Было вынесено предложение о возобновлении проведения тренерских форумов, которые не собирались на протяжении последних 12 лет или больше. Не проводились конференции ни на юношеском, ни на взрослом уровнях, где говорилось бы о тенденциях, проблемах. Наверное, только тренеры могут определить то направление, по которому надо идти», — добавил специалист.
Ранее он заявил, что Черчесов сам назвал свою работу на Евро-2020 неудовлетворительной.