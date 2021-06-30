Игнатьев: Черчесов сам назвал свою работу на Евро неудовлетворительной

«Черчесов сам назвал её неудовлетворительной. Это были его слова. Он вспомнил, как всё было в 2018 году на чемпионате мира, сравнил с тем, что было сейчас. Станислав Саламович детализировал подготовку. Задача присутствующих была найти возможные ошибки и предложить альтернативу. Тренер рассказал, как команда готовилась и почему имели место те недоработки, которые мы видели во многих матчах. Черчесов в открытой форме, доступно, понятно, не прячась, говорил обо всём», — рассказал Игнатьев RT.

Ранее он заявил, что менять Черчесова нецелесообразно.