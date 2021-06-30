Кавазашвили заявил, что шокирован выводами технического комитета РФС по игре сборной на Евро-2020

«Я просто обалдел, у меня нет слов касаемо решения технического комитета. Они не разобрали, почему у нас слабые футболисты, почему их так готовят в клубах? Не могу понять: нет причин сделать классный анализ выступления? По словам Гершковича я понял, что игроки недостаточно квалифицированные для сборной. Зачем их тогда берут? Почему Черчесов не сделал громогласное заявление о том, что ему неоткуда брать классных футболистов и именно поэтому он не может работать в сборной России?» — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Он отметил, что не понимает, зачем сваливать всю вину на футболистов.

«У нас других нет! Легионеров полно играет, почему никто не скажет: легионеров надо сокращать, потому что они затмевают место российским футболистам в основе. Лучше футболистов у нас нет. Тогда пускай примут решение, чтобы все легионеры после года выступления в нашем чемпионате принимали российское гражданство», — добавил бывший голкипер.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову.